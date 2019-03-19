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Медведев поручил главам регионов скорее организовать работу по выполнению нацпроектов

В частности, "будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации нацпроектов"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручения, направленные на скорейшую организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства.

Кроме того, "будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации национальных проектов".

В резолюции, которую подписал Медведев в адрес руководителей регионов, говорится, что они "должны обеспечить проведение мероприятий по скорейшему заключению соглашений (контрактов) по реализации мероприятий национальных проектов (программ) и доложить о результатах этой работы руководителям проектных комитетов для подготовки доклада в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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