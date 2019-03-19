Экспорт мяса птицы из России в Китай может достичь 150 тыс. тонн в год

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Экспорт мяса птицы российскими предприятиями в Китай в ближайшие годы может достичь 150 тыс. тонн в год. Об этом сообщил журналистам во вторник во Владивостоке министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"В ближайшие годы российские птицеводческие предприятия способны поставлять на китайский рынок около 150 тыс. тонн продукции из мяса птицы. Ежегодно КНР закупает порядка 500 тыс. тонн данной продукции, что открывает для российских производителей перспективу активного наращивания экспорта", - сообщил министр.

По его словам, в ноябре прошлого года между Россией и Китаем были подписаны протоколы о взаимных поставках, на настоящий момент птицеводческую продукцию на территорию Китая могут экспортировать 23 российских предприятия.

Выступая на совещании, министр отметил, что экспортеры сельхозпродукции в страны АТР получат поддержку в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". При этом отрасль птицеводства является одной из самых перспективных в РФ: по итогам 2018 года она показала прирост в 0,7% по сравнению с годом ранее.