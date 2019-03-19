В Забайкалье в 2019 году отремонтируют более 100 км дорог

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2019 году намерены отремонтировать 115 км автодорог. Работы будут проведены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства территориального развития.

"В 2019 году в нормативное состояние будут приведены 86,6 км региональных дорог Забайкальского края и 28,7 км улично-дорожной сети в Читинской городской агломерации", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что всего в 2019-2024 годах в Забайкалье планируют отремонтировать свыше 1 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 207,8 км автодорог и улично-дорожных сетей в Читинской агломерации. На эти цели планируется направить более 21,4 млрд рублей. Из них 17,2 млрд рублей пойдут на улучшение дорог регионального и межмуниципального значения, а 4,2 млрд рублей - на дороги в Чите и ее окрестностях.

Общая протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае - свыше 21,6 тыс. км, более 7 тыс. км из них - дороги регионального и межмуниципального значения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.