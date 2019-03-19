Более 12 млрд рублей направят на нацпроект "Здравоохранение" в ЯНАО до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019-2024 годах превысит 12,2 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"На реализацию национального проекта "Здравоохранение" до 2024 года планируется направить 11,9 млрд рублей из окружного бюджета. <…> Планируемый объем средств федерального бюджета за период 2019-2024 годов составляет 308,7 млн рублей", - отметили в департаменте.

Как пояснили ТАСС, 4,8 млрд рублей пойдут на обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям. На организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкозаболеваниями, планируется направить около 450 млн рублей, а 345 млн рублей - на переоборудование региональных сосудистых центров и первичных отделений.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений на Ямале потребует почти 242 млн рублей, которые также будут выделены до 2024 года.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.