Около 140 предприятий Саратовской области повысят производительность благодаря нацпроекту

САРАТОВ, 19 марта. /ТАСС/. Порядка 140 предприятий Саратовской области получат возможность модернизировать производство и повысить производительность труда в ходе реализации национального проекта до 2024 года. Об этом сообщила ТАСС министр экономического развития региона Юлия Швакова.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, поддержку предприятий за счет льготного кредитования, а также обучение управленческих кадров при поддержке ведущих экспертов-практиков.

"Работу по повышению производительности труда мы рассматриваем как один из приоритетов. До конца 2019 года планируется задействовать в нацпроекте почти 40 предприятий со всей области, а до 2024 года - не менее 140. Они смогут получить различные виды поддержки, в том числе и финансовой", - рассказала Швакова.

По ее словам, претендовать на участие в программе может региональное предприятие, работающее в сфере обработки, сельского хозяйства, строительства или транспортировки с годовой выручкой от 400 млн рублей. Программа предполагает комплексный подход, в ходе которого изменения коснутся не только производственных подразделений, но и офисных, сервисных служб - обновляется оборудование, внедряются новые разработки и подходы, перестраиваются производственные линии. На поддержу предприятий предусмотрено около 100 млн рублей, средства будут выделены в основном из федерального бюджета.

Министр добавила, что Саратовская область в программу по повышению производительности труда вошла еще на пилотном этапе, и к реализации нацпроекта регион подошел с готовой базой.

"У нас есть, так скажем, предприятия-первопроходцы. Это заводы "ЭПО-Сигнал" и "Газпроммаш". На них уже внедряются эталонные участки производства, ведется переобучение кадров и достигнуты первые результаты. На предприятиях готовятся к пробному запуску первых участков производства, перестроенных в соответствии с принципами бережливого производства", - пояснила Швакова.