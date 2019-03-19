Жителей порядка 60 удаленных сел Томской области осмотрят в автополиклинике

ТОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Автомобильная поликлиника "Маршрут здоровья" во вторник отправилась в рейс по малым труднодоступным населенным пунктам Томской области. В планах медиков посетить около 60 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Томской области, сообщили журналистам пресс-службе областной администрации.

Сообщается, что во вторник губернатор Сергей Жвачкин отправил в третью экспедицию автомобильную поликлинику "Маршрут здоровья". Первая экспедиция стартовала в 2017 году. Идея этого проекта родилась как дополнение к "Плавучей поликлинике", когда десятки врачей с диагностическим оборудованием на один-два месяца отправляются на специальном судне по Оби.

"В планах медиков на этот год - работа в восьми муниципальных образованиях региона. Это Бакчарский, Первомайский, Зырянский, Кожевниковский, Чаинский, Тегульдетский, Молчановский районы и город Кедровый, с которого начнется третья экспедиция. В этом году медики сделают акцент на профилактике выявленных факторов риска", - говорится сообщении.

В ходе церемонии отправления губернатор отметил, что здравоохранение - одна из главных задач для региона. "Нацпроект "Здравоохранение" - один из главных. Мы приступили к строительству хирургического центра онкологического диспансера, приобретаем в больницы и поликлиники новейшее оборудование. Но есть у власти и здравоохранения еще одна важная задача - сделать медицину доступной для жителей не только больших городов, но и малых деревень", - приводятся в сообщении напутственные слова Жвачкина медикам.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной администрации, в экспедиции медики будут вплоть до осени. На протяжении маршрута автополиклиника будет останавливается в населенных пунктах, и врачи проводят бесплатный прием пациентов - ежегодно осмотр проходят более 7 тыс. человек в более чем 60 труднодоступных селах и деревнях. Всего в проекте задействовано 19 человек (4 врача- терапевта, 1 врач-пульмонолог, 4 медицинские сестры, программист, 2 лаборанта, врач-методист, 2 клинических психолога, инструктор по оказанию первой помощи, 6 водителей). Автомобильная поликлиника оснащена передвижными флюорографическим, маммографическим комплексами.

Увеличение охвата медицинской помощью

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, - организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

Для увеличения охвата помощи населению в РФ действует нацпроект "Здравоохранение". Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.