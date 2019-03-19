Ростовская область направит 45,5 млрд рублей на ремонт дорог до 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены направить 45,5 млрд рублей на ремонт и модернизацию дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства транспорта.

"Общий объем финансирования регионального проекта ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] на весь период его действия - с 2019 по 2024 год - составит 45,5 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 11,7 млрд рублей. В 2019 году на мероприятия [заложено] 6,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог агломераций области", - сказал собеседник агентства.

В состав Ростовской агломерации входят 11 муниципальных образований (общая протяженность дорог - 2011,5 км). Вторая по протяженности - Шахтинская агломерация (1 102,2 км), включающая семь муниципальных образований. В Таганрогскую агломерацию включено три муниципальных образования (общая протяженность дорог - 501,6 км).

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.