В Новгородской области введут пять новых стандартов по уходу за пожилыми и инвалидами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Пять новых стандартов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами будут введены в Новгородской области в рамках создания системы долговременного ухода за ними. Оказание помощи будет распределено в зависимости от степени потери функциональности людей, сообщила во вторник ТАСС министр труда и социальной защиты населения Новгородской области Анна Тимофеева.

Новгородская область - один из 12 пилотных регионов, которые создают на своей территории систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Мероприятия проходят в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Планируется, что к концу 2024 года система ухода будет внедрена во всей стране.

"В рамках реализации пилотного проекта мы проводим типизацию пожилых людей и инвалидов, которые состоят на социальном обслуживании, чтобы определить персонально для каждого, насколько они нуждаются в социальной и медицинской помощи. С учетом этой типизации в 2019 году в регионе будет внедрено пять новых стандартов по уходу надомного обслуживания", - рассказала Тимофеева.

По словам регионального министра, новые стандарты планируется применять уже со второго полугодия 2019 года. Они будут зависеть от того, насколько человек в состоянии сам себя обслуживать. "У кого-то функциональность нормальная, он может, например, сам сходить за продуктами, а кто-то не в состоянии передвигаться. И, конечно же, эти люди не могут получать одинаковый пакет услуг", - пояснила она. Тимофеева отметила, что новая градация позволит перераспределить услуги так, чтобы "те, кто нуждается в особом внимании, получал его больше".

Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода начали внедрять в Новгородской области в 2018 году. Он направлен на развитие и поддержание функциональных способностей пожилых граждан и инвалидов. Система включает сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому и в стационарах, поддерживает семейный уход, а также задействует патронажную службу и сиделок. В 2018 году в проект вошли пять районов региона и охватил 2,4 тыс. пожилых людей и инвалидов, которые состоят на социальном обслуживании.