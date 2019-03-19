Параметры создаваемого в Новосибирске синхротрона будут близки к предельным

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Создаваемый в Новосибирске в рамках национального проекта "Наука" источник синхротронного излучения СКИФ будет иметь характеристики, близкие к предельно достижимым, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения (ИЯФ СО) РАН.

Речь идет о снижении эмиттанса - важной характеристики ускоренного пучка заряженных частиц. Со снижением эмиттанса растет яркость пучка, что, в свою очередь, повысит эффективность экспериментов на СКИФе.

"Эмиттанс - это фазовый объем пучка в ускорителе, показатель обратно пропорциональный яркости. Чем меньше этот фазовый объем - тем выше яркость источника, а от яркости, в свою очередь, зависит эффективность экспериментов на пользовательских станциях. Однако уменьшать эмиттанс до бесконечности невозможно - параметры, которые запланировали ученые ИЯФ СО РАН для будущего синхротрона, близки к предельно достижимым", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС заместитель директора ИЯФ СО РАН Евгений Левичев, сибирский синхротрон будет иметь выдающиеся характеристики в сравнении с другими установками подобного типа. "Если взять проекты, которые есть в свободной печати, то такой маленький эмиттанс и при такой энергии, при таком пределе, не побоюсь этого слова, у нас выдающийся", - сказал он. Кроме того, ввиду сжатых сроков установка по сравнению с другими подобными будет выглядеть проще и быстрее в реализации, не теряя при этом своих качеств, отметил Левичев.

В пресс-службе описали новую разработку: это будет накопительное кольцо с энергией 3 ГэВ, периметром 476 метров и горизонтальным эмиттансом величиной 90 пикометров, который при постановке специальных сверхпроводящих элементов можно будет уменьшить до 60 пикометров.

Установки "мегасайнс"

Национальный проект "Наука" предполагает к 2024 году создание установок класса "мегасайнс", в том числе Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в новосибирском Академгородке. Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Первый этап создания исследовательской инфраструктуры уникальных научных установок класса "мегасайнс" должен быть завершен к 2024 году в рамках нацпроекта "Наука".

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Он состоит из трех федеральных проектов - "Развитие научной и научно- производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок". В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Россия, согласно нацпроекту "Наука", в 2024 году должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.