Более 20 медиков поедут работать в села и малые поселения Ямала в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 20 медиков планируется привлечь для работы в сельской местности и поселках городского типа Ямало-Ненецкого автономного округа по программе "Земский доктор" в 2019 году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны, в том числе за счет реализации программы "Земский доктор".

"В 2019 году планируется трудоустроить по программе "Земский доктор" 19 врачей и пять фельдшеров в медицинские организации, расположенные в Приуральском муниципальном образовании (МО), Красноселькупском МО, Тазовском МО, Ямальском МО, Шурышкарском и Пуровском МО", - отметили в департаменте.

Как пояснили ТАСС, на Ямале программа "Земский доктор" действует с 2012 года. За это время на работу в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа региона были трудоустроены 135 врачей и четыре фельдшера.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.