Более 5 млрд рублей выделят Кабардино-Балкарии на реализацию нацпроектов в 2019 году

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на реализацию национальных проектов в 2019 году, сообщил во вторник сообщил врио главы региона Казбек Коков.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука".

"В текущем году на реализацию мероприятий нацпроектов нам предоставят (из федерального бюджета - прим. ТАСС) более 5 млрд рублей, которые, в том числе будут направлены на строительство целого ряда социально значимых объектов. В сфере образования - это завершение строительства образовательной школы в городе Нальчик на 1224 места и 19 дошкольных блоков в образовательных организациях на 860 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет",- сказал Коков, выступая на общем годовом собрании ассоциации "Совет муниципальных образований КБР".

Кроме того, в двух районных центрах, городских поселениях Залукокоаже и Кашхатау появятся физкультурно-оздоровительные комплексы и девять спортивных площадок в селах. "Предстоит построить новые дома культуры в сельских поселениях Нартан, Атажукино, Старый Черек, Булунгу и Кара-Суу, а также произвести капитальный ремонт домов культуры в Булунгу и Второй Лескен", - уточнил Коков.

В сфере здравоохранения на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию хирургического комплекса Центральной районной больницы города Прохладный, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция здания Дома ребенка в Нальчике, проведение ремонта в других учреждениях. По словам Кокова, большой объем средств выделяется на дорожное строительство. В КБР в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 32 муниципальных образованиях будет благоустроено 146 дворов и 26 общественных пространств.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.