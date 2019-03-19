Путин обратил внимание прокуроров на важность контроля за средствами на нацпроекты

Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, глава государства среди наиболее важных задач в первую очередь назвал контроль за деньгами на нацпроекты. "На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить результаты, ожидаемые обществом", - указал Путин.

Он поручил Генпрокуратуре: "Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить".

По мнению президента, "не менее важно содействовать формированию нормативной базы национальных проектов". "За предстоящие два года через детальную ревизию должны пройти все акты в сфере надзора и контроля, от архаизмов, от всего, что тормозит развитие, нужно самым решительным образом избавляться", - подчеркнул президент. При этом он предупредил: "Но нужно это делать, безусловно, в высшей степени аккуратно. Мы понимаем, сколько здесь рисков. Нужно быть очень внимательными при принятии определенных решений". "Уверен, что вместе с коллегами из других ведомств, с парламентариями, деловым сообществом, правительством вы примете самое активное участие в разработке и обновлении законодательной и вообще нормативной базы, в том числе и ведомственной," - обратился Путин к участникам заседания.

Прездент заявил, что рассчитывает на аккуратный контроль со стороны органов прокуратуры за расходованием денежных средств при реализации нацпроектов.

"В самое ближайшее время это [финансирование приоритетных нацпроектов] начнется, и это значит, что будут двигаться большие потоки денежные в регионы, и там должна быть осуществлена соответствующая, предусмотренная этими планами работа, - сказал глава государства. - Здесь, конечно, я жду от вас самого внимательного отношения". Путин подчеркнул, что "не нужно ни в коем случае мешать людям работать, но контролировать то, что происходит, контролировать, как расходуются государственные народные денежки - это чрезвычайно важное обстоятельство". Он добавил, что очень рассчитывает на содействие прокуроров.

Глава государства обратил внимание, что в отличие от реализации заданий Гособоронзаказа, где крупные финансовые потоки идут в отдельные регионы, в случае с приоритетными национальными проектами финансирование получат все субъекты Федерации. По его словам, это произойдет в скором времени, несмотря на то, что в данный момент еще "есть некоторые задержки там и со стороны правительства, и со стороны регионов, не приняты еще все решения, которые нужно принять для того, чтобы активно начать эту работу".

Путин также призвал прокуроров обращать внимание в работе на защиту законных интересов граждан. "Это приоритет номер один, - сказал в заключение президент. - В этом смысле на первое место, конечно, должны быть поставлены вопросы социальной защиты: своевременной выплаты заработных плат, социальных пособий, предоставления жилья тем категориям граждан, которые имеют на это право, и так далее".