Путин обратил внимание прокуроров на важность контроля за средствами на нацпроекты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от прокуроров тщательно следить за тем, как используются деньги, выделяемые на национальные проекты.
Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, глава государства среди наиболее важных задач в первую очередь назвал контроль за деньгами на нацпроекты. "На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить результаты, ожидаемые обществом", - указал Путин.
Он поручил Генпрокуратуре: "Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить".
По мнению президента, "не менее важно содействовать формированию нормативной базы национальных проектов". "За предстоящие два года через детальную ревизию должны пройти все акты в сфере надзора и контроля, от архаизмов, от всего, что тормозит развитие, нужно самым решительным образом избавляться", - подчеркнул президент. При этом он предупредил: "Но нужно это делать, безусловно, в высшей степени аккуратно. Мы понимаем, сколько здесь рисков. Нужно быть очень внимательными при принятии определенных решений". "Уверен, что вместе с коллегами из других ведомств, с парламентариями, деловым сообществом, правительством вы примете самое активное участие в разработке и обновлении законодательной и вообще нормативной базы, в том числе и ведомственной," - обратился Путин к участникам заседания.
Прездент заявил, что рассчитывает на аккуратный контроль со стороны органов прокуратуры за расходованием денежных средств при реализации нацпроектов.
"В самое ближайшее время это [финансирование приоритетных нацпроектов] начнется, и это значит, что будут двигаться большие потоки денежные в регионы, и там должна быть осуществлена соответствующая, предусмотренная этими планами работа, - сказал глава государства. - Здесь, конечно, я жду от вас самого внимательного отношения". Путин подчеркнул, что "не нужно ни в коем случае мешать людям работать, но контролировать то, что происходит, контролировать, как расходуются государственные народные денежки - это чрезвычайно важное обстоятельство". Он добавил, что очень рассчитывает на содействие прокуроров.
Глава государства обратил внимание, что в отличие от реализации заданий Гособоронзаказа, где крупные финансовые потоки идут в отдельные регионы, в случае с приоритетными национальными проектами финансирование получат все субъекты Федерации. По его словам, это произойдет в скором времени, несмотря на то, что в данный момент еще "есть некоторые задержки там и со стороны правительства, и со стороны регионов, не приняты еще все решения, которые нужно принять для того, чтобы активно начать эту работу".
Путин также призвал прокуроров обращать внимание в работе на защиту законных интересов граждан. "Это приоритет номер один, - сказал в заключение президент. - В этом смысле на первое место, конечно, должны быть поставлены вопросы социальной защиты: своевременной выплаты заработных плат, социальных пособий, предоставления жилья тем категориям граждан, которые имеют на это право, и так далее".