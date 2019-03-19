Чайка подписал приказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал специальный приказ об организации подчиненными надзора за расходованием средств, выделенных на национальные проекты. Об этом он заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

"Нацпроекты - это вложение в будущее страны. Поэтому мною подписан специальный приказ об организации надзора в этой сфере", - сказал Чайка.

Он отметил, что, по сути, это - дорожная карта по реализации нацпроектов. "Я вас обязываю обеспечить личный контроль за его исполнением", - сказал генпрокурор. Также Чайка поручил прокурорам во взаимодействии со Счетной палатой и Росфинмониторингом принимать "все меры к соблюдению законности при использовании средств национальных проектов".

Генпрокурор подчеркнул, что посягательства на государственные финансовые ресурсы должны получать жесткую оценку прокуроров. "Для этого шире используйте положительно зарекомендовавшую себя практику взаимодействия прокуроров с сотрудниками ФСБ. Объединение наших усилий, в том числе в ходе общенадзорных проверок, повышает их результативность", - сказал генпрокурор.

В сфере экономики в прошлом году прокуроры проверяли правомерность расходования бюджетных средств, прозрачность закупочной деятельности, а также законность финансовых операций в кредитно-банковском секторе. Совместно с Банком России прокурорами выявлялись случаи заключения заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг у компаний, аффилированных руководству банков, реализации ликвидного имущества по заниженным ценам, вывода активов. "Например, по нашим материалам возбуждено уголовное дело в связи с растратой бывшим председателем правления банка "ФК Открытие" свыше 34 млрд рублей", - сказал Чайка.

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