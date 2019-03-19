Двенадцать малых городов Свердловской области участвуют в конкурсе на федеральные гранты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Свердловской области по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" одобрила заявки 12 малых городов региона на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом во вторник сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Смирнов.

"За федеральные гранты на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях будут бороться проекты реконструкции Верхнепышминского парка культуры и отдыха "Манин Парк", Аллеи уральских мастеров в Полевском, бульвара Академика Кикоина в Новоуральске, исторического центра и набережной в Сысерти, улицы Партизанской с прилегающими к ней территориями общественного пользования в Богдановиче, улицы Карла Маркса в Камышлове, площади Быкова в Нижней Салде, исторической части города в Туринске, сквера в районе Леспромхоза в Бисерти, Введенской площади в Верхних Сергах, и центральных площадей в Нижних Сергах и Верхотурье", - сообщил Смирнов.

По словам регионального министра, исторические поселения, победившие в конкурсе, получат из федерального бюджета по 50 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности населения, от 30 до 100 миллионов рублей. "Отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Победители конкурса будут определены в мае 2019 года", - добавил Смирнов.

В общей сложности на дополнительную поддержку малых городов из федерального бюджета в 2019 году выделено пять миллиардов рублей. Гранты будут распределены между 60 населенными пунктами с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в 2016 году приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно- коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Всего на исполнение нацпроекта в 2019-2024 годах планируется потратить свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и более 7 млрд рублей из внебюджетных источников.