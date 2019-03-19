Минприроды и РЭО ускорят проверку схем обращения с мусором в регионах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ и "Российский экологический оператор" (интегратор реформы мусорной отрасли) ускорят проверку и актуализацию территориальных схем обращения с мусором во всех регионах страны и планируют завершить эту работу до 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее предполагалось закончить проверку до 25 декабря 2019 года.

В понедельник прошел открытый диалог председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и членов Совфеда с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным по поводу реализации национального проекта "Экология". Он включает в себя 11 направлений: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий" (НДТ).

"До 1 ноября Минприроды и Российский экологический оператор совместно с субъектами РФ актуализируют территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил как сам глава ведомства, так и присутствующий на правительственном часе глава публично-правовой компании Денис Буцаев ("Российский экологический оператор" - прим. ТАСС). По словам Буцаева, при составлении территориальных схем допущены неточности, которые в том числе приводят к неверным расчетам тарифа, они будут устранены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В свою очередь Матвиенко призвала ускорить создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора. По ее словам, граждане, давно готовы к его запуску. Она также привлекла внимание к том, что в настоящее время в стране не хватает современных комплексов и станций переработки отходов.

Кобылкин в ходе мероприятия напомнил, что в рамках направления "Чистая страна" к 2024 году предполагается ликвидировать 191 свалку в границах городов и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Эти работы будут идти в 57 субъектах РФ, в частности в 2019 году они затронут 13 регионов. Глава Минприроды отметил положительный опыт в рекультивации свалок в Курганской области и отрицательный - Ростовской области. Он также счел правильным, что к проверкам по двойным платежам и другим нарушениям принципов реформы мусорной отрасли подключилась Генеральная прокуратура.

Промышленные отходы

Кобылкин рассказал о задачах другого направления национальной программы - "Экологическое оздоровление озера Байкал": в его рамках планируется снизить объемы загрязнений озера на 28% в 2024 году. В 2019 году по ней будут строиться очистные и гидротехнические сооружения на территории трех субъектов: Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Кобылкин напомнил, что вопрос ликвидации накопленного ущерба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Иркутской области остается проблемным, с 1966 года вблизи него скопилось около 6,2 млн тонн отходов.

Также Кобылкин и Матвиенко обсудили ситуацию вокруг крупнейшего полигона для захоронения промышленных отходов в РФ "Красный бор", расположенного в Ленинградской области. Председатель Совфеда попросила министра "принять командирское решение", кому поручить его рекультивацию.

Сохранение лесов и развитие ООПТ

Глава Минприроды также осветил цели федерального проекта "Сохранение лесов": он направлен на сохранение лесного массива и сокращение ущерба от пожаров к 2024 году почти в три раза в денежном эквиваленте: с 32,3 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Мероприятия затронут 81 регион, будет модернизирован парк лесопожарной и лесохозяйственной техники, запланированы лесопосадки. Министр также добавил, что необходимо увеличивать ответственность за незаконные рубки и приобретение незаконно заготовленной древесины.

Кобылкин напомнил, что к 2024 году будут созданы 24 новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), количество посетителей национальных парков и заповедников России должно увеличиться до 8 млн человек за счет проектов государственно-частного партнерства и частных инвестиций, например, будут создаваться визит-центры и экологические тропы.

"Наиболее успешными примерами можно назвать развитие объектов в Кисловодске и Калининградской области. Вложение в развитие инфраструктуры парка "Куршская коса" за четыре года привлекло туристов на 39% больше - посетителями парка стали почти 500 тыс. человек, это численность населения Калининграда. В Кисловодске запущен лучший в России визит-центр", - цитируется в сообщении глава министерства.

Кобылкин напомнил, что финансирование нацпроекта "Экология" составит 4 трлн рублей на 2019-2024 годы, из них более 3 трлн рублей - внебюджетные средства, около 700 млрд рублей - федеральный бюджет и еще 300 млрд рублей - казны регионов.