В Крыму к 2024 году по нацпроекту расчистят русла 11 рек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Русла 11 рек и одного ручья общей протяженностью около 40 км расчистят к 2024 году в Крыму по региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов", который входит в нацпроект "Экология". На разработку необходимой для этого проектно-сметной документации из бюджета региона в 2019 году выделено 28 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб.

"В Республике Крым планируется проведение мероприятий по расчистке 11 участков русел рек протяженностью не менее 39,7 км, - сказала Сологуб. - В 2019 году выделено финансирование из бюджета Республики Крым в сумме 28 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по мероприятиям по расчистке участков русел рек Чурук-Су, Бельбек, Салгир с притоками, Славянка, Улу-Узень, Куру-Узень, Алачук, Андус, Улу-Узень Восточный, Орта-Узень, Отуз и ручья Кизилташский".

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водныхобъектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.