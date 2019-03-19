Власти Мордовии планируют обеспечить высокоскоростным интернетом все школы до 2021 года

САРАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют в 2020-2021 годах обеспечить высокоскоростным интернетом все общеобразовательные учреждения в регионе в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Об этом сообщил ТАСС министр информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года, а высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года.

"Обеспечение интернетом планируется по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы РФ "Цифровая экономика". Такой же проект и программа приняты в Республике Мордовия, утверждены главой республики и направлены в Министерство цифрового развития РФ. Планируемые меры позволят все 300 с лишним школ республики подключить к высокоскоростному интернету к 2020-2021 году", - сказал Вольфсон.

Он уточнил, что в настоящее время все школы в Мордовии подключены к интернету, однако не во всех обеспечена высокая скорость интернета.

"В порядка 30% школ скорость интернета сегодня не вполне соответствует инновационным облачным образовательным технологиям, которые необходимо применять. Речь идет о школах, которые находятся в удаленных населенных пунктах, где нет волоконных технологий, о малоформатных школах. В республике подготовлены паспорта по всем населенным пунктам всех районов республики, в которых есть соцобъекты, школы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты полиции и Росгвардии, пожарные части, детские сады, клубы и администрации сельских поселений - все социальные объекты будут подключены на скоростях более 50 мбит в секунду с помощью беспроводных технологий или волоконно-оптических технологий", - отметил министр.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.