Пять детских технопарков-кванториумов создадут в Тамбовской области до 2024 года

ТАМБОВ, 19 марта. /ТАСС/. Стационарные и мобильные детские технопарки-кванториумы будут созданы в Тамбовской области до 2024 года благодаря реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" (входит в нацпроект "Образование"). Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник отдела управления образования и науки по региону Любовь Герасимова.

"Пять детских технопарков-кванториумов планируется создать в регионе до 2024 года за счет средств нацпроекта. Два из них будут стационарными, мы планируем их открыть в городах Кирсанове и Уварове. Еще три - мобильными, по типу образовательных центров на колесах, которые будут способны посещать самые отдаленные сельские школы области. В среднем стоимость одного мобильного технопарка составит более 8 млн рублей, они будут оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием", - сказала Герасимова.

По ее словам, занятия в технопарках рассчитаны на детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, желающих получать научное и инженерное дополнительное образование. В них смогут учиться более 18,5 тыс. школьников региона.

В 2017 году в Тамбове был открыт первый технопарк "Кванториум", который в настоящий момент посещают более 800 ребят. Технопарк работает по пяти направлениям: робоквантум, IT-квантум, лазерквантум, космоквантум, промышленный дизайн.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.