Депутаты Севастополя предложили изменить городскую стратегию с учетом нацпроектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Севастополя во вторник приняли поправки в закон о стратегическом планировании, которые в будущем позволят изменить стратегию развития города с учетом задач, поставленных в национальных проектах, передает корреспондент ТАСС.

Парламентарии приняли поправки сразу в двух чтениях. На сайте заксобрания уточняется, что до текущего момента разработка региональной составляющей национальных проектов никак не регулировалась законодательством города. Изменения, которые приняты во вторник в закон "О стратегическом планировании города Севастополя", будут законодательно регулировать реализацию региональных мероприятий в рамках нацпроектов. Ранее сообщалось, что Севастополь планирует реализовать в рамках нацпроектов 48 региональных проектов.

"Сегодня мы приняли процедурный закон. Это рабочий инструмент, чтобы поменять стратегию", - рассказал после заседания журналистам депутат Алексей Чалый, представлявший поправки.

Он добавил, что изменение городской стратегии станет следующим этапом, если это предложение поддержит правительство. По его словам, пока не прорабатывались конкретные изменения стратегии, но они "должны быть обязательно".

"С формальной точки зрения сегодня власть должна отчитываться дважды: по нацпроектам и по стратегии, а совпадение процентов 80. Сегодня мы им говорим: давайте так перепишем стратегию, чтобы в ней были учтены требования нацпроектов", - пояснил Чалый.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.