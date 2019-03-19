Более 340 мобильных "Кванториумов" появятся в России к 2024 году

АСТРАХАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Более 340 мобильных детских технопарков "Кванториум", которые представляют собой специально оборудованные автомобили, создадут в российских регионах к 2024 году благодаря национальному проекту "Образование". Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

"Что касается мобильных технопарков "Кванториум", за весь период реализации национального проекта их будет 345. Они появятся в тех регионах, которые действительно в них нуждаются, это в первую очередь регионы с большой территорией, с огромным количеством муниципалитетов, удаленные, с сельской местностью, где у детей не такая большая возможность получить доступ к высокотехнологичному оборудованию. А эта мера обеспечит доступ ребят к самым высоким технологиям", - сказала Ракова.

По ее словам, предполагается, что мобильные технопарки будут выезжать к детям каждые три месяца на две недели, в перерывах консультации от сотрудников детского технопарка можно будет получить дистанционно. "То есть это будет системная мера <…> Сейчас три мобильных "Кванториума" функционируют, они запущены в пилотном режиме для апробации. В 2019 году появятся 15 штук, тестируем разные модели и шасси, они не могут быть едиными, так как дорожное покрытие и климатические условия в регионах разные", - добавила Ракова.

Она также заметила, что в рамках нацпроекта планируется создание и стационарных "Кванториумов".

"На текущий момент функционируют 89 детских технопарков "Кванториум", до окончания национального проекта "Образование" только в рамках софинансирования с уровня федерации у нас появятся 245 таких площадок. В целом их будет больше, потому что мы наблюдаем большую потребность в таких площадках, и регионы самостоятельно, имея такую возможность, создают их", - заметила Ракова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.