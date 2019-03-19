На строительство и реконструкцию дорог в НАО направят более 5 млрд рублей

ТАСС, 19 марта. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ненецком автономном округе (НАО) в 2019-2024 годах превысит 5 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО.

"Речь идет о строительстве и реконструкции региональных, межмуниципальных и местных автодорог в НАО до 2024 года. Финансирование нацпроекта превысит 5 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Сумма включает средства федерального бюджета на дорогу Нарьян-Мар - Усинск. Объемы финансирования из федерального бюджета этого масштабного объекта, также вошедшего в национальный проект, определяются ежегодно.

Реализация нацпроекта позволит добиться снижения доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, и снижения числа ДТП,

По данным властей, в НАО по состоянию на конец 2017 года доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляла 17,25% (из 229,45 км). В 2019 году дорог в нормативном состоянии станет в два раза больше - 34,5%. По итогам 2024 года в рамках поэтапной реализации проекта этот показатель составит 81,5%.

В 2019 году работы на дорогах в рамках нацпроекта стартуют на шести окружных объектах. В их числе дороги Нарьян-Мар - Искателей и Нарьян-Мар - Красное, также планируется завершить работу по третьему участку дороги Нарьян-Мар - Усинск. На эти цели в рамках нацпроекта выделено 602,6 млн рублей, в том числе из окружного бюджета - 468,3 млн рублей, федерального - 134,3 млн рублей.