Астраханская область выделит более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Образование"

АСТРАХАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Астраханская область до 2022 года направит на реализацию нацпроекта "Образование" более 2,5 млрд рублей. Основные средства будут вложены в строительство школ и детских садов, сообщил во вторник журналистам и. о. министра образования и науки региона Виталий Гутман.

"Общая сумма по нацпроекту [на три года] - более 2,5 млрд рублей. Большая часть будет направлена на строительство школ и детских садов. У региона есть задачи, которые поставил президент, - ликвидировать очередность в детсадах от года до трех лет и перейти на одну смену в школах (сейчас в регионе около 17% школьников обучаются во вторую смену - прим. ТАСС)", - сказал Гутман.

По его словам, весной 2019 года в густонаселенном микрорайоне "Никитинский бугор-2" начнется строительство школы на 1 тыс. мест. На четырех этажах разместятся 40 классов, пищеблок, спортивные и актовый залы, мастерские, а также бассейн. Еще одна школа на 800 мест будет введена в эксплуатацию в селе Началово до конца года. Кроме того, определено финансирование строительства школ в четырех сельских районах.

По словам Гутмана, сейчас в регионе строят три детских сада: один - на 330 мест в отдаленном районе Астрахани, два - в сельских районах. Сейчас в области около 3 тыс. детей в возрасте до трех лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.