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В Оренбургской области на нацпроект "Здравоохранение" направят более 23 млрд рублей

Приоритетными направлениями работы являются, в частности, снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, снижение младенческой смертности

ТАСС, 19 марта. Власти Оренбургской области направят на реализацию национального проекта "Здравоохранение" до 2024 года более 23 млрд рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Приоритетными направлениями работы в рамках проекта являются снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, снижение младенческой смертности, обеспечение доступности медицинской помощи жителям области <…> До 2024 года на реализацию мероприятий будет направлено 23,69 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения области Галины Зольниковой, для достижения целевых показателей нацпроекта в регионе разработаны и внедрены семь региональных проектов

В сообщении уточняется, что всего в регионе будет реализовано 11 национальных проектов, на реализацию которых в 2019 году будет направлено 13,8 млрд рублей, в том числе 4 млрд из областного бюджета, 7 млрд рублей - из федерального и еще 2,8 млрд рублей - внебюджетные средства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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РоссияОренбургская область
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