Строительство двух домов культуры в селах Якутии завершат в 2019 году

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Строительство двух сельских домов культуры завершат в Якутии в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщил ТАСС в среду первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин.

Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроекта в Якутии до 2024 года предусмотрено финансирование в размере свыше 3,3 млрд рублей.

"За счет федеральных средств в рамках нацроекта "Культура" в Якутии строятся сельские дома культуры в селах Дикимдя Горного и Сырдах Усть-Алданского районов. Стоимость первого составляет 96 млн рублей, второго - 65 млн рублей. Строительство объектов должно быть завершено в течение этого года", - сказал Левочкин.

Он уточнил, что 8% от этой суммы составляет республиканское софинансирование, остальная часть - федеральные средства. Кроме того, эти дома культуры получат оборудование в рамках мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, добавил собеседник.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.