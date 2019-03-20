Почти 2 тыс. объектов в селах Новосибирской области получат интернет к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Более 1800 социально значимых объектов в 284 малонаселенных и удаленных населенных пунктах Новосибирской области к 2024 году будут обеспечены доступом к сети Интернет в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Исходя из поставленных целей, можно выделить следующие первоочередные проекты цифровизации в регионе: развитие информационной инфраструктуры и информационная безопасность. В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы планируется обеспечить широкополосным доступом к сети Интернет социально-значимые объекты (фельдшерско-акушерских пункты, общеобразовательные организации, пожарные части, участковые пункты полиции, подразделения Росгвардии и органы самоуправления) в населенных пунктах, численностью населения от 100 до 1 тыс. человек. На территории Новосибирской области планируется обеспечить новое качество связи для 1825 социально значимых объектов в 284 малонаселенных и удаленных пунктах", - сообщили в пресс-службе.

Информационная безопасность же подразумевает защиту информации на объектах, функционирующих в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и других сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. С этой целью предусмотрен отбор и софинансирование федеральными средствами региональных проектов по защите таких объектов в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.