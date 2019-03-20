Ученые Тюмени предлагают создать "Цифровую Арктику" для управления экологической средой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предлагают создать систему сбора информации об исследованиях Арктики и оперативного слежения за экологическим состоянием территории, так называемую "Цифровую Арктику", сообщил ТАСС заведующий кафедрой картографии и геоинформационных систем ТюмГУ, кандидат географических наук Ильдар Идрисов.

Планируется, что ТюмГУ выступит базовой площадкой для создания научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюменской области в соответствии с нацпроектом "Наука". Одним из основных направлений работы НОЦ станет исследование Арктики. В составе НОЦ рассматривается участие вузов, научно-исследовательских институтов (НИИ) и предприятий Тюменской области, Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО), а также партнерских организаций из других регионов - ведущих научных институтов и научно-производственных компаний.

По словам Идрисова, идея системы заключается в том, чтобы создать информационную систему из двух уровней. Первый уровень - слежение за экологическим состоянием арктических округов. "Эта система позволит решать оперативные задачи, в том числе мониторинг экологической обстановки, и обеспечивать всех заинтересованных необходимой информацией в оперативном режиме", - сказал он. Второй уровень - это информационная основа для принятия решений, он должен включать базу знаний о всех исследованиях в пределах Арктики.

Как пояснил завкафедрой ТюмГУ, современная наука формируется в больших научных сетях, основой для такой сети может стать архив исследований природной среды в Арктике, в России нет подобных наблюдательных и информационных систем. Но при этом ученые и крупные коллективы активно ведут исследования, многие из которых "потом ложатся на полку". Новая база поможет систематизировать уже имеющиеся знания, создать целостную картину исследований и избежать повтора в научных работах.

Проблемой в реализации данного проекта Идрисов назвал недоступность части исследований, которые принадлежат ведомствам или коммерческим компаниям. Крупные научные фонды, по его словам, имеют нефтегазовые компании. Проблем с технической составляющей системы возникнуть не должно, потому что "в современном мире существуют все необходимые для этого технические ресурсы и информационные технологии". Дефицита кадров по исследованию Арктики, по его словам, также не наблюдается.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.