Более 3 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Севастополе в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий по национальным проектам в Севастополе в 2019 году составит около 3 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников.

"У нас 48 проектов, все паспорта утверждены. На этот год планируется более 3 млрд рублей", - сказал он.

По данным пресс-службы правительства, город участвует в семи национальных проектах. В их числе: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как уточнили в пресс-службе, на 2019 год из федерального бюджета будет выделено чуть более 3 млрд рублей, из городского - 77,5 млн рублей.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.