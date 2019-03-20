Колл-центр по вопросам медобслуживания появится в Сахалинской области в рамках нацпроекта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Колл-центр, куда граждане смогут обратиться с вопросами и претензиями на медицинское обслуживание, заработает с апреля этого года в Сахалинской области в рамках федерального проекта "Бережливые поликлиники". Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко на заседании островного правительства.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года. Он направлен на создание системы оказания медицинской помощи, ориентированной на пациентов. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов - национального проекта "Здравоохранение".

"С апреля запускаем колл-центр для пациентов по вопросам медицинского обслуживания. <...> С учетом того, что мы начинаем беспрецедентную работу в области здравоохранения, вкладываем огромные средства в оборудование, цифровизацию, в заработную плату, то есть материальное стимулирование, нам нужна эффективная обратная связь от граждан, мы хотим понимать и знать. Если человек не может попасть в больницу, он должен звонить по специальному телефону, который будет специально объявлен, <...> и сказать, что у него есть проблема, не может получить номерок - должен позвонить и сказать, что у него есть проблема, его плохо обслужили - он должен сказать, что у него есть проблема. Мы должны слышать каждого человека, и мы должны терпеливо исправлять ошибки", - сообщил Лимаренко членам правительства.

В правительстве ТАСС уточнили, что номера колл-центра пока еще нет. Как только он появится, он будет распространен через средства массовой информации.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.