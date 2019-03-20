Более 66% жителей Ямала пройдут профосмотры к 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Около 360 тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пройдут профилактические осмотры к 2024 году в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"Национальным проектом "Здравоохранение" предусмотрено обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. К 2024 году число жителей Ямала, прошедших профилактические осмотры, составит около 360 тыс. человек (всего в ЯНАО проживает около 540 тыс. человек - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2018 году в ЯНАО прошли диспансеризацию более 50 тыс. взрослых жителей региона, из них более 2 тыс. человек направлены на дополнительное обследование и получение специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. "На Ямале по-прежнему лидируют эндокринные заболевания, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором месте - <…> болезни системы кровообращения, на третьем - болезни мочеполовой системы", - уточнил представитель департамента.

Он отметил, что анализ результатов проведения диспансеризации свидетельствует о том, что чуть менее трети обследованных граждан (32%) здоровы, практически каждый пятый житель региона (21%) имеет факторы риска развития заболеваний, такие как избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение, высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление. Почти у половины ямальцев (47%), прошедших диспансеризацию, выявлены хронические заболевания. "Как показывает статистика, практически каждый третий житель автономного округа неправильно питается, а каждый пятый при этом еще и мало двигается. Как результат, избыточную массу тела имеют 19% обследованных, а повышенное артериальное давление - 11%. В постоянном курении признаются 14% ямальцев", - пояснили в департаменте.

В результате проведенной диспансеризации в 2018 году выявлено 44 случая злокачественных новообразований. Из которых 41% (18 случаев) приходится на заболевания молочной железы и женских репродуктивных органов, 11 случаев - толстой и прямой кишки, 4 - предстательной железы и 11 - других локализаций. Кроме того, почти у 2 тыс. жителей,установлен высокий и очень высокий сердечно- сосудистый риск. Если своевременно не изменить привычный образ жизни, риск развития инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет очень высок, отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.