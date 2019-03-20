ОНФ просит пересмотреть проект нацпарка "Зигальга" в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области обратились к властям региона с просьбой пересмотреть и доработать проект национального парка "Зигальга". Общественники требуют вернуть в границы нацпарка территории с хребтами Бакты и Сухих гор, которые были исключены из проекта, сообщила в среду в пресс-служба ОНФ.

"Активисты Народного фронта в Челябинской области обратились в региональное министерство экологии, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой пересмотреть и доработать проект национального парка "Зигальга". Общественники требуют вернуть в границы нацпарка территории с хребтами Бакты и Сухих гор, которые были исключены из проекта по неизвестным причинам", - говорится в сообщении.

Общественники настаивают на изъятии этих земель из коммерческого оборота, полном запрете рубок и отстрела животных на территории уникальных природно-территориальных комплексов. "Как стало известно активистам, на этих двух участках сейчас осуществляют деятельность лесозаготавливающее предприятие и охотничье хозяйство", - пояснили в ОНФ.

Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология" предусматривает создание пяти национальных парков в 2019 году, в число которых вошел и челябинский парк "Зигальга".

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов - федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".