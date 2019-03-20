"Лига роботов" Кружкового движения НТИ проведет хакатон 24-30 марта в Новосибирске

ТАСС, 20 марта. "Лига роботов" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проведет федеральный хакатон по робототехнике в конце марта в Новосибирске. Планируется подготовить российских школьников к Всемирной олимпиаде роботов (World Robot Olympiad, WRO-2019) и другим профильным соревнованиям и конкурсам, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества. Движение создано на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".

"Федеральный хакатон по робототехнике проведет "Лига роботов" Кружкового движения НТИ в Новосибирской области 24-30 марта. <...> Готовиться к главным робототехническим соревнованиям года школьники будут под началом опытных тренеров и призеров WRO прошлых лет. Участники разберут правила и задания Всемирной олимпиады в разных возрастных категориях, разложат создание робота на этапы и отработают главные навыки инженеров: основы пайки, электроники и 3D-моделирования", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, участники будут выполнять задания по регламентам WRO и создадут собственные прототипы беспилотников, с которыми выйдут на соревнования в заключительный день. Организаторы высоко оценили результаты предыдущего хакатона: по словам тренера хакатона "Лиги роботов" Олега Марченко, каждая третья команда дошла до всероссийского этапа WRO, пять команд представляли сборную страны на мировом этапе.

В 2019 году хакатон пройдет при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), правительства Новосибирской области, Министерства образования региона и Областного центра развития творчества детей и юношества.

"Лига роботов" - проект АСИ, федеральная сеть секций образовательной робототехники, представленная в 30 городах России, а также в Казахстане и США. В рамках сети работает 250 площадок, которые посещают 17 тыс. детей.

Задачи нацпроекта

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.