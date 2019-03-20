В Саратовской области построят 40 детсадов на 5 тыс. мест за три года

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Сорок детских садов будет построено в Саратовской области за три года в рамках национального проекта "Демография", это позволит создать 5 тыс. мест, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

"В рамках нацпроекта в 2019-2021 годах будет построено 40 детских садов на более чем 5 тыс. мест", - цитирует пресс-служба министра образования Ирину Седову.

Уточняется, что на эти цели направлено более 3 млрд рублей, в основном средства будут выделены из федерального бюджета. Наиболее острая потребность в дошкольных местах наблюдается в Саратове, а также в Энгельсском, Балаковском, Вольском, Татищевском, Ершовском, Дергачевском районах. Именно здесь будут возводиться детские сады.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2019 году будет построено 24 объекта. Новые детские сады до конца года появятся в семи районах региона. Строительство будет идти за счет средств федерального бюджета, а также за счет регионального софинансирования.

По данным министерства, за 2012-2017 годы в регионе построено и реконструировано 230 детских садов, создано более 15 тыс. дополнительных дошкольных мест. В 2018 году построено 7 детских садов на 880 мест.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава Минтруда Максим Топилин.