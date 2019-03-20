Финансирование нацпроектов в Дагестане составит 14 млрд рублей в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Реализация нацпроектов в Дагестане будет профинансирована на 14 млрд рублей в 2019 году, сообщил в среду глава региона Владимир Васильев во время послания Народному собранию республики.

"Благодаря совместной работе нашего правительства с федеральным центром в рамках национальных проектов только в 2019 году привлечено свыше 14 млрд рублей", - сказал Васильев.

По данным республиканского правительства, наибольшая доля финансирования приходится в 2019 году на нацпроект "Образование" - 8,6 млрд рублей. В рамках проекта перед Дагестаном стоит задача устранения трехсменного образования, планируется, что необходимая работа будет проделана до 2021 года. Сейчас в республике в третью смену обучаются порядка 2,6 тыс. школьников.

Мероприятия в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Дагестане в 2019 году будут профинансированы на 1,55 млрд рублей, "Жилье и городская среда" - 990 млн рублей, "Безопасные и качественные дороги" - 860 млн рублей, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 810 млн рублей, "Демография" - 780 млн рублей, "Экология", "Культура" и "Международная кооперация и экспорт" - на 400 млн рублей.

Паспорта нацпроектов были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина, в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.