Более 32 млрд рублей направят в Югре на ремонт и строительство дорог до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019-2024 годах превысит 32 млрд рублей. Об этом сообщает в среду региональный департамент общественных и внешних связей по итогам заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"На программу ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] выделены 32,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Задача профильных ведомств, муниципальных властей, чтобы каждый бюджетный рубль в срок, без нарушений работал на развитие дорожной сети", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

До 2024 года запланировано строительство и обновление 633 км автотрасс в Югре. Это позволит увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 87,21%, уточняют в департаменте.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. При реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.