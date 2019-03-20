В 2019 году введут в эксплуатацию около 50 сортировочных станций для мусора

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 50 новых сортировочных станций для мусора заработают в 2019 году, это почти в пять раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил в среду заместитель директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Роман Куприн в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном предотвращению образования отходов.

"Мусоросортировки" постепенно вводятся в эксплуатацию. В прошлом году в девяти субъектах было введено 11 таких сортировок, на этот год планируется порядка 50", - сказал он.

Он отметил, что уровень импортозамещения на таких комплексах значительно вырос: "Мы достигли серьезного уровня импортозамещения: если два года назад все автоматизированные или полуавтоматические "мусоросортировки" были практически на 90% оснащены импортным оборудованием, то сейчас мы достигли 60% уровня импортозамещения".

Куприн сообщил также, что Минпромторг разрабатывает проект закона о вторичных ресурсах. Сейчас он дорабатывается с акцентом на отходы производства и вторичные ресурсы, получаемые в ходе промышленного производства, "чтобы они даже не попадали в формат отходов, сразу использовались как вторичное сырье".

Он пояснил, что один из видов промышленных отходов - от горной добычи - составляют основную массу мусора в России - 4,5 млрд тонн. При этом они не требуют серьезной обработки для повторного вовлечения. "А на остальные отходы производства и потребления приходится 500 млн тонн, из них на твердые коммунальные отходы - 50 млн т (Минприроды оперирует цифрой в 70 млн т коммунального мусора - прим. ТАСС)", - отметил Куприн.

Согласно целевым показателям национального проекта "Экология", доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.

Также предстоит ввести в эксплуатацию новые мощности по переработке коммунальных отходов - 23,1 млн т к 2024 году. К этому сроку доля коммунальных отходов в России, который будет перерабатываться, должна вырасти с 7% в 2019 году до 36%.