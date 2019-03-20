Роспотребнадзор актуализирует СанПиН под раздельный сбор отходов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор приступил к обновлению санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН) так, чтобы они учитывали возможность организации раздельного сбора мусора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой изменить СанПиН так, чтобы они учитывали раздельный сбор мусора, возможность ночного вывоза отходов и специфику труднодоступных населенных пунктов, где нет круглогодичного транспортного сообщения, и региональные операторы не могут туда добраться около четырех месяцев в году. Позднее он уточнял, что по текущим нормам нельзя ставить более пяти баков на одной контейнерной площадке, а сам бак должен быть металлическим, сваренным из железа и сбитым из деревянных досок. Попова допустила, что СанПиН могут быть изменены при должном обосновании и соблюдении основного принципа - сохранении здоровья населения.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в настоящее время готовится актуализированная редакция СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" с учетом поступивших после публичного обсуждения замечаний, в которой, в том числе, прорабатывается возможность организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также вопрос периодичности вывоза ТКО из труднодоступных населенных пунктов", - заявили в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что актуализированная редакция этого СанПиН сейчас проходит научную и экспертную оценку, в затем будет повторно направлена на публичное обсуждение.

Зампред правительства РФ Алексей Гордеев 31 января на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления назвал первоочередной задачей переход до конца 2019 года на раздельный сбор мусора (РСО) в РФ по двухпотоковому принципу. Изначально переход на РСО не был заложен в реформу мусорной отрасли, которая стартовала в стране с января 2019 года.

Принцип двух потоков предполагает, что жители кладут в один контейнер пригодные для вторичной переработки материалы (бумага, пластик, металл, стекло), не загрязненные органикой, а в другой - грязную упаковку, мусор, сметенный с улиц, и органические отходы. В конце февраля в пресс-службе Минприроды РФ ТАСС рассказали, что РСО будет внедряться, в первую очередь, в городах-миллионниках. 18 марта на открытом диалоге с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила необходимость скорейшего создания инфраструктуры в РФ для раздельного сбора мусора. По ее словам, граждане давно готовы к этой новации.