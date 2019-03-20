Регоператор Петербурга приступит к раздельному сбору опасных отходов до 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге "Завод МПБО-2", который приступит к работе с 1 января 2020 года, планирует организовать раздельный сбор опасных отходов до 2021 года в рамках проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

"Система раздельного централизованного сбора опасных отходов в Санкт-Петербурге будет реализована до 2021 года, после вступления в работу регионального оператора", - сказал он.

Город планируется оснастить площадками для раздельного сбора опасных отходов, однако их совокупное количество и адреса размещения пока не уточняются.

Как следует из целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", долю обезвреженных, утилизированных, обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся отходов Санкт-Петербурга планируется увеличить с 20% в 2019 году до 48,7% к 2024 году.

Ежегодно на территории Петербурга образуется около 1,7 млн тонн отходов, из которых 66% размещается на полигонах Ленинградской области. Также в рамах подготовки регионального оператора к работе городские власти разрабатывают обновленную территориальную схему обращения с мусором, где будут обозначены совокупный объем образуемого мусора, его виды и классы опасности, все источники образования твердых коммунальных отходов. На основе собранных данных планируется разработать оптимальную схему маршрутов движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения.

Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложили в декабре 2018 года запуск работы региональных операторов с 1 января 2019 на 1 января 2020 год.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".