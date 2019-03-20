В Крыму построят два завода сортировки и переработки отходов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Крыма планируют построить два завода по сортировке и переработке отходов с возможностью обустройства там хвостохранилищ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждают итоги развития Крыма за пять лет.

В регионе сейчас нет ни одного мусороперерабатывающего или сортировочного завода.

"В рамках реализации нацпроектов мы с Министерством экологии и природных ресурсов РФ договорились и составляем сейчас схему. Будет построено два завода, которые будут заниматься сортировкой, переработкой и частично захоронением хвостов (токсичные, радиоактивные или другие отходы обогащения полезных ископаемых - прим. ТАСС)", - сказал Аксенов.

Он не назвал объемов переработки, а также места, где планируется построить объекты.

Аксенов добавил, что финансирование экологических проектов в Крыму с 2014 года выросло в 23 раза.

"Нам удалось увеличить финансирование по сравнению с украинским периодом в социальной сфере в 2,5 раза, культуры - в 3,5 раза, спорта в четыре, экологии в 23 раза практически, поскольку она практически не финансировалась", - сказал Аксенов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в среду, на котором обсуждаются итоги развития Крыма за последние пять лет.

Аксенов напомнил, что в рамках реализации планов по нацпроекту "Экология" планируется полностью обеспечить население Крыма качественной питьевой водой.

"По воде у нас сегодня 77% населения получает чистую, качественную воду. <…> Те 23% населения, которые сегодня имеют некачественную воду, - все планы по доведению ее до 100% будут реализованы в рамках национальных проектов. Деньги заложены и учтены", - сказал глава республики.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).