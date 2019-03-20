Развитие системы образования в ходе нацпроекта обсудили на Арктическом форуме на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Около 500 управленцев и педагогов приняли участие в круглых столах по вопросам реализации нацпроекта "Образование" на Арктическом образовательном форуме в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель начальника отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Андрей Байбародских.

"В форуме приняли участие около 500 человек - управленцы регионального и муниципального уровней, руководители школ, заместители, педагоги, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени и Ханты-Мансийска. Мы пригласили их к обсуждению актуальных вопросов, которые касаются развития системы образования, в том числе через логику национального проекта", - сказал Байбародских.

По его словам, работа велась на шести площадках. "Это "Современная школа", "Учитель будущего", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Успех каждого ребенка", - уточнил собеседник агентства. Еще один круглый стол был посвящен развитию образования детей-представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

По данным департамента образования ЯНАО, невысокие стартовые возможности детей КМНС для обучения в школе являются одной из ключевых проблем, которые предстоит решить в ходе реализации нацпроекта "Образование" в регионе. Для этого местные власти намерены развивать электронное обучение, следует из данных, размещенных на сайте ведомства.

Кроме того, планируется решить проблему с нехваткой педагогов, построить современные школы и детские сады, увеличить охват детей техническим творчеством (сейчас он составляет 15,4%), сблизить предприятия и колледжи в вопросах подготовки кадров, сформировать кадровый резерв из числа лучших выпускников школ для удержания их в регионе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.