В Тамбовской области создадут технопарк для новых технологий в сельском хозяйстве

ТАМБОВ, 20 марта. /ТАСС/. Агробиотехнопарк, призванный заниматься апробацией научных разработок в сельском хозяйстве и их коммерциализацией, создадут в Тамбовской области по нацпроекту "Наука". Об этом сообщил журналистам директор Федерального научного центра им. И. В. Мичурина Михаил Акимов.

"Сегодня нашему центру поставлена задача по разработке проекта агробиотехнопарка, который станет связующим звеном между наукой, образованием и бизнесом. Чтобы новые научные знания, инновационные продукты получали свое место в производстве на территории не только нашего, но и других регионов, и тем самым обеспечивали импортозамещение, улучшение структуры питания населения и повышение качества в целом", - сказал Акимов.

По его словам, создание парка позволит значительно ускорить и упростить внедрение результатов научных исследований в производство.

"Структура агротехнопарка предполагает создание научно- образовательного центра "Агро", который объединит ведущие вузы и научные организации региона, а также центра трансфера технологий в реальный сектор бизнеса", - сказал Акимов, уточнив, что работа над проектом уже ведется "полным ходом".

Федеральный научный центр (ФНЦ) имени И. В. Мичурина был сформирован в ноябре 2016 года на базе трех научных учреждений: Всероссийского НИИ садоводства, Всероссийского НИИ генетики и селекции плодовых растений и Тамбовского НИИ сельского хозяйства. ФНЦ занимается разработкой основ управления процессами в агроэкосистемах и создает комплексные технологии производства для круглогодичного обеспечения населения страны качественной сельскохозяйственной продукцией.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок".