Путин считает, что британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов

"В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Я не оговорился, речь идет о вложении именно сотен миллиардов долларов, и здесь, уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе, рынок достаточно большой", - сказал Путин. Он подчеркнул, что реализация нацпроектов будет иметь комплексный эффект для динамичного роста всей страны, который откроет значительные возможности для роста бизнеса, в том числе и британского.

Российский лидер воспользовался возможностью и пригласил представителей британских деловых кругов принять участие в работе Петербургского международного экономического форума, который состоится 6-8 июня.

Путин подчеркнул, что Москва - не чужой город для собравшихся на встрече представителей британского бизнеса. Он поблагодарил главу ВР Роберта Дадли за инициативу провести подобную встречу. "Должен сказать, что подобная практика встреч с нашими партнерами из европейских, да и других государств у нас реализуется на постоянной основе, мы регулярно встречаемся с представителями бизнес-сообщества Франции, Германии, Италии, других стран, - сообщил президент. - Как правило, это помогает определиться с вопросами взаимодействия по самым разным направлениям, помогает понять, что беспокоит наших партнеров, если такое беспокойство есть, определить наиболее перспективные направления нашего сотрудничества".