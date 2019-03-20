Чечня попросила федеральный центр разработать программу оздоровления реки Терек

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к руководству страны по созданию отдельной программы оздоровления реки Терек. Об этом сообщил в среду на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

"Отдельно хотел бы остановиться на обращении руководителя Чеченской Республики в адрес руководства страны в части разработки отдельной программы, аналогичной программе оздоровления реки Волги, это оздоровление реки Терек. Считаем, что этот вопрос требует дополнительной проработки, и в принципе мы поддерживаем определение отдельной программы", - сказал Егоров.

Как сообщили ТАСС специалисты Минприроды Чечни, на территории региона нет источников (предприятий), которые доводили бы уровень загрязненности реки до критического. Основное загрязнение происходит на территории Северной Осетии, в частности Моздока. "Состояние реки Терек оценивается нашим ведомством как умеренно загрязненное", - сказали в министерстве.

Также Егоров отметил оперативную работу субъектов СКФО в заключении соглашений в рамках федерального проекта "Чистая вода", который является составляющей нацпроекта "Экология". "В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" у нас СКФО первый по данному федеральному проекту заключил все необходимые соглашения в электронном бюджете. Это подтверждает, <...> насколько необходимым у нас является данное мероприятие для <...> субъектов РФ", - добавил он.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология", его реализация рассчитана до 2024 года. Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения страны. Проект будут реализовывать 83 региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.