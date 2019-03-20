Более 230 млн рублей направят на реконструкцию дороги Нарьян-Мар - поселок Искателей в НАО

ТАСС, 20 марта. Более 230 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на реконструкцию дороги Нарьян-Мар - поселок Искателей в Ненецком автономном округе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Как сообщила в среду пресс-служба администрации региона, работы начнутся в 2019 году.

"В 2019 году <…> из федеральной казны в бюджет НАО предусмотрено выделить порядка 134,3 млн рублей, в 2020 и 2021 году - по 50 млн рублей соответственно. Указанные бюджетные средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей. Строительство этого объекта будет полностью профинансировано из федеральной казны", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, дорога протяженностью 7 км имеет важное значение для округа. "Жители поселка Искателей ездят на работу в Нарьян-Мар, и наоборот, при этом дорога не везде обустроена, в некоторых местах нет тротуаров, что делает ее небезопасной. Она проходит вдоль реки и есть участки, которые заливаются водой", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что в течении трех лет будут проведены работы по расширению проезжей части дороги, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, съезды, проведено освещение. "Это будет масштабная реконструкция, которая займет три года, поскольку строительный сезон в регионе, когда можно проводить работы, достаточно короткий", - пояснили в пресс-службе.

Поселок Искателей находится в 4 км от Нарьян-Мара, его население составляет более 7 тыс. человек.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.