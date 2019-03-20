Волгоградские власти планируют к 2024 году нарастить промышленный экспорт в полтора раза

ВОЛГОГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют увеличить к 2024 году в полтора раза экспорт несырьевой промышленной продукции по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщила в среду журналистам зампредседателя областного комитета промышленности и торговли (облпромторга) Наталья Стрельцова.

"В Волгоградской области реализуется федеральный проект "Промышленный экспорт" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Планируется до 2024 года увеличить объем отгрузки несырьевого экспорта на 50%, то есть, если мы говорим об абсолютных показателях, это будет порядка $1,5 млрд, сейчас это около $1 млрд", - сказала Стрельцова.

Она отметила, что на развитие экспорта государство направляет средства поддержки напрямую предприятиям. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), рост несырьевого экспорта предприятий Волгоградской области по итогам 2018 года составил 30%. Они поставили за рубеж товаров собственного производства на сумму $1,2 млрд. 20 организаций-экспортеров в 2017-2018 годах с помощью РЭЦ и Минпромторга РФ привлекли более 1 млрд рублей господдержки.

По информации облпромторга, химическая продукция региона востребована более чем в 50 странах, крупнейшими потребителями в 2018 году стали Турция, Польша, Казахстан, Белоруссия, Германия, Венгрия, Румыния, Чехия, Нидерланды, Индия, Украина. Экспорт изделий из черных металлов (стальных труб, канатов и тросов, а также различных конструкций), алюминиевых порошков, алюминия и его сплавов идет в Финляндию, США, Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Японию, Германию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.