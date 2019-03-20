На благоустройство населенных пунктов в Мурманской области направят почти 470 млн рублей

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Финансирование программы благоустройства территорий в населенных пунктах Мурманской области составит в 2019 году почти 470 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Благоустройство населенных пунктов, в том числе с участием самих жителей, является одним из основных направлений нацпроекта "Жилье и качественная городская среда".

"Планируется благоустроить более 80 дворовых и 40 общественных территорий на общую сумму почти 470 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Работы по благоустройству ведутся в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2019 году в нем участвуют 30 муниципальных образований Мурманской области с населением более тысячи человек. На его реализацию из федерального бюджета будет выделено 218 млн рублей, еще почти 135 млн рублей выделят в муниципалитете, доля средств областного бюджета составит почти 117 млн рублей.

Проект будет реализовываться одновременно с рядом других программ, в частности, по поддержке общественных инициатив в сфере благоустройства. По мнению властей, это должно дать более сильный эффект.

Кроме того, 4 города Мурманской области будут участвовать в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Так, в Оленегорске хотят продолжить работы по обустройству сквера "Молодежный", где предполагается установить детские и спортивные площадки, велодорожки, площадки для выгула собак. Жители Мончегорска предлагают благоустроить Ленинградскую набережную с видом на Хибины и озеро Имандра с созданием здесь смотровой площадки, спортивной и прогулочных пешеходных зон. Также набережные планируют создать в старейшем городе региона - Коле - вдоль рек Тулома и Кола. А в Кандалакше разработан проект "Кандалакша - жемчужина Беломорья", который предполагает развитие спортивного туризма на юге области с созданием баскетбольной и хоккейной площадок, скейт-парка и зоны для танцев.