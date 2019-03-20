Более 3,1 млрд рублей направят в 2019 году на ремонт дорог в Оренбургской области

ТАСС, 20 марта. Порядка 250 км дорог отремонтирую в 2019 году в Оренбургской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели будет направлено более 3,1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Всего на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году в Оренбургской области будет направлено более 3,1 млрд рублей за счет всех источников финансирования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из этой суммы 1,83 млрд рублей выделят на дорожную сеть Оренбургской и Орской агломераций. Всего в области в текущем году будет проведен ремонт и реконструкция 199,8 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также ремонт 37,7 км и строительство 4,7 км автомобильных дорог местного значения в границах агломераций. Также запланировано строительство надземного пешеходного перехода, устройство освещения и мероприятия по ликвидации наиболее опасных аварийных участков.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.