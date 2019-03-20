Власти Петербурга увеличили количество контейнеров для сбора опасных отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга увеличил число контейнеров для сбора опасных отходов в 2019 году с 381 до 407 в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель председателя городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко в кулуарах XIX Международного форума "Экология большого города".

"В этом году мы нарастили количество контейнеров для сбора опасных отходов в городе с 381 до 407 единиц в рамках проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал он.

Победителем конкурса на оказание услуг в сфере сбора опасных отходов в Петербурге в 2019 году стала компания "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге". Стоимость контракта составила 29 млн рублей.

Помимо специализированных контейнеров, в городе курсируют автомобили по сбору опасных отходов. В каждом из 18 районов Петербурга установлены две стоянки для семи экомобилей, добавил Пащенко. В 2019 году петербуржцы смогут сдавать в автомобили по сбору опасных отходов не только ртутные лампы, медицинские ртутные термометры, батарейки и аккумуляторы, но и компьютеры, а также другую офисную технику.

XIX Международный форум "Экология большого города" является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе конгрессно-выставочным мероприятием в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Мероприятие проходит с 20 по 22 марта. Особое внимание деловая программа форума обращает на реализацию нацпроекта "Экология" в Санкт-Петербурге.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".