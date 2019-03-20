Университет ЛЭТИ в Петербурге намерен участвовать в конкурсе на создание научного центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ вместе со своими партнерами планирует в 2019 году принять участие в конкурсе на организацию научно-образовательного центра, создание которых предусмотрено национальным проектом "Наука". Об этом рассказал ТАСС ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько.

Национальный проект "Наука" предполагает создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

"Поскольку конкурсная документация готовится и конкурс еще не объявлен, мы сможем решение принять только после объявления конкурса. Но если говорить о судостроении, мы создали консорциум вместе с морским [техническим] университетом, технологическим университетом, Институтом химии силикатов, предприятием "Океанприбор" и готовимся к участию в конкурсе на Научно-образовательный центр", - сказал ТАСС ректор в кулуарах юбилейных LXX общегородских научных чтений, посвященных 160-летию со дня рождения изобретателя радио Александра Попова.

По его словам, в вузе сейчас разрабатывается стратегия развития университета. В планах - нарастить количество студентов до 11 тыс. человек за три года. "На протяжении последних пяти лет мы увеличиваем численность [обучающихся] университета. Пять лет назад [она] была 6440 человек, сегодня 9000", - рассказал Шелудько.

Также в планах руководства вуза строительство нового общежития. "Поскольку у нас всего девять общежитий, среди которых мы два арендуем, в планах есть строительство общежития в течение пяти лет", - заключил ректор.