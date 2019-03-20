Рекультивацию полигона "Красный Бор" планируется завершить к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Рекультивацию крупнейшего в России полигона промышленных химических отходов "Красный Бор" под Санкт-Петербургом планируется начать в первой половине 2019 года и завершить к 2024 году в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", подтвердил ТАСС в среду председатель городского комитета по природользованию Игорь Григорьев в кулуарах XIX международного форума "Экология большого города".

"Приступить к рекультивации "Красного Бора" планируется в первой половине 2019 года и завершить к 2024 году. Сроки обозначены в соответствии с условиями федерального проекта "Чистая страна" в рамках нацпроекта "Экология", - сказал он.

Совокупная стоимость работ будет определена после утверждения концепции рекультивации объекта, на котором накоплено более 2 млн тонн химических отходов, добавил Григорьев. Как сообщалось, за последние три года из бюджета Санкт-Петербурга было выделено более 640 млн рублей на поддержание полигона в безопасном экологическом состоянии

О намерении включить рекультивацию полигона опасных отходов в национальный проект "Экология" ранее сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В марте 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с генеральным директором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым возможность участия компании в рекультивации полигона.

"Красный Бор" - крупнейшее в России предприятие по размещению и захоронению промышленных отходов, созданное в 1960-х годах. Почти за полвека работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, в 2014 году прием отходов прекратился. "Красный Бор" включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

XIX Международный форум "Экология большого города" является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе конгрессно-выставочным мероприятием в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Мероприятие продлится с 20 по 22 марта. Особое внимание деловая программа форума обратит на реализацию нацпроекта "Экология" в Санкт-Петербурге.