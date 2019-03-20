В научный техцентр "Мичуринская долина" будут привлекать крупный агробизнес

ТАМБОВ, 20 марта. /ТАСС/. Ключевыми игроками инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Мичуринская долина" будут представители крупного аграрного бизнеса страны. Об этом ТАСС в среду в Мичуринске сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин по итогам совещания о реализации нацпроекта "Наука".

"Если мы хотим обеспечить серьезный прорыв этого проекта, то нужно привлекать сюда [в ИНТЦ "Мичуринская долину"] не только малые сельхозпредприятия инновационного предпринимательства, но и, прежде всего, крупных игроков. Потому что те задачи, которые касаются внебюджетных источников реализации этого масштабного проекта, их, конечно, могут обеспечить только крупные представители аграрного бизнеса. А если учесть, что для инновационных технологических центров будут применимы преференции в части налогообложения и других льгот, схожих со "сколковским" инновационным режимом, то, конечно, для будущих резидентов это будет мощным стимулом", - сказал Никитин.

Губернатор уточнил, что проект техцентра получил поддержку на уровне правительства РФ, Совета Федерации, Минсельхоза и президента страны. В настоящий момент регион готовит заявку для Минэкономразвития на создание ИНТЦ. Документ должен быть разработан до 26 марта.

Проект "Мичуринская долина" предполагает создание в Тамбовской области площадок для научных исследований и их последующей коммерциализации, в нем предусмотрено шесть зон: выставочная, инновационного производства, логистики, технико-технологическая, научно-исследовательская, а также рекреационная жилая для сотрудников.

В "Мичуринской долине" ученые со всей страны получат возможность отрабатывать технологии персонализированного питания, выращивания растений в замкнутых экосистемах, развивать безвирусное семеноводство, технологии точного земледелия и др. Предполагаемый объем инвестиций проекта составит 12,5 млрд рублей.

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в стране единой сети из не менее 15 инновационных научно- технологических центрах мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.